Армянские виолончелисты удостоились наград на международном конкурсе имени Анны Куль

Два молодых армянских виолончелиста - Артем Иоаннисян и Михаил Восканян, приняли участие в международном конкурсе имени Анны Куль в Австрии. В прослушивании престижного конкурса приняли участие более 300 музыкантов из разных стран мира. Блестяще преодолев два тура конкурса, они вышли в финал - с тремя другими виолончелистами из Австрии, Германии и Южной Кореи.

Как передает Арменпресс,армянские виолончелисты достойно выступили в финальной стадии. Артем Иоаннисян занял третье место, а Михаил Восканян вошел в пятерку лучших. Первый приз достался итальянскому представителю ЭтореПагано (EtorePagano), второй - представителю Германии Филиппу Шупелиусу(PhilippeSchupelius).

Два молодых таланта являются участниками международной программы YerazArt, и организаторы уверены, что это еще не все, поскольку 16-летние виолончелисты ждут многих новых вызовов, на которые они ответятдолжным образом, что принесет много побед Армении.