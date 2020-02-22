Мультимедийный конгломерат WarnerMedia объявил о воссоединении состава популярного сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для стриминговой платформы HBO Max, которая должна запуститься в мае 2020 года. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте WarnerMedia.

Отмечается, что режиссером и продюсером выступит Бен Уинстон, который будет сотрудничать с продюсерами оригинального сериала. По данным источника издания Variety, все шесть актеров получат как минимум по $2,5 млн за участие в проекте. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей на Манхэттене, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".