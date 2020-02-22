В ближайшие дни в Армении потеплеет на 3-5 градусов

На территории РА днем 22-го февраля, с 23-24 февраля и 26-27-го февраля ожидается погода без осадков. 25-го февраля в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде дождя.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 22-23февраля температура в республике воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, вЕреване днем 22-го февраля, с 23-24-го февраля и 26-27-го февраля ожидается погода без осадков. 25-го февраля ожидаются осадки, в возвышенных районах города - в виде мокрого снега, в низинных - в виде дождя.