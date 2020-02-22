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Для Tottenham 4-е место будет достижением — Моуринью

Для Tottenham 4-е место будет достижением — Моуринью

Главный  тренер TottenhamЖозеМоуринью в конце сезона хочет увидеть свой клуб на четвертом месте.

«Учитывая сложившуюся командную ситуацию, для нас было бы большим достижением занять 4-е место в конце сезона. У нас много проблем», - сказал Моуринью.

Как передает Арменпресс, об этом пишет TheGuardian.

После 26 туров в Английской премьер-лиге (АПЛ) Tottenham стал пятым в турнирной таблице - с 40 очками.Chelsea - четвертый с 41 очком. Liverpool лидирует с 76 очками, а ManchesterSity- второй с 54 очками. Трио замыкает LeicesterCity с 50 очками.




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БелТА


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