Для Tottenham 4-е место будет достижением — Моуринью

Главный тренер TottenhamЖозеМоуринью в конце сезона хочет увидеть свой клуб на четвертом месте.

«Учитывая сложившуюся командную ситуацию, для нас было бы большим достижением занять 4-е место в конце сезона. У нас много проблем», - сказал Моуринью.

Как передает Арменпресс, об этом пишет TheGuardian.

После 26 туров в Английской премьер-лиге (АПЛ) Tottenham стал пятым в турнирной таблице - с 40 очками.Chelsea - четвертый с 41 очком. Liverpool лидирует с 76 очками, а ManchesterSity- второй с 54 очками. Трио замыкает LeicesterCity с 50 очками.