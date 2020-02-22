В Армении инфляционный фон и валюта стабильны — экономист

В Армении инфляционный фон достаточно стабилен по сравнению с постсоветскими странами.

Об этом на состоявшейся в Арменпресс пресс-конференции заявил доктор экономических наук, профессор ТатулМанасерян, комментируя негативные прогнозы по инфляции.

«Инфляция в Армении в январе 2020 года составила всего 0,7%. Думаю, не следует преувеличивать негативные ожидания. Это вполне управляемо —особенно в контексте финансовой стабильности. По сравнению с постсоветским пространством, особенно со странами ЕАЭС, инфляционный фон в Армении стабилен — равно как и валюта. Только в соседнем Азербайджане из-за гиперинфляциибылизакрыты два банка», - сказал экономист, подчеркнув, что нам нужно оценить то, что у нас есть, и материализовать стабильность.