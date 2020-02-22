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В Армении инфляционный фон и валюта стабильны — экономист

В Армении инфляционный фон и валюта стабильны — экономист

В Армении инфляционный фон достаточно стабилен по сравнению с постсоветскими странами.

Об этом на состоявшейся  в Арменпресс пресс-конференции заявил доктор экономических наук, профессор ТатулМанасерян, комментируя негативные прогнозы по инфляции.

«Инфляция в Армении в январе 2020 года составила всего 0,7%. Думаю, не следует преувеличивать негативные ожидания. Это вполне  управляемо —особенно в контексте финансовой стабильности. По сравнению с постсоветским пространством, особенно со странами ЕАЭС, инфляционный фон в Армении стабилен — равно как и  валюта. Только в соседнем Азербайджане из-за гиперинфляциибылизакрыты два банка», - сказал экономист, подчеркнув, что нам нужно оценить то, что у нас есть, и материализовать стабильность.

 




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БелТА


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