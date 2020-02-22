Гвардиола может остаться в Manchester Sity еще на год

Главный тренер ManchesterSityПепГвардиола может продлить свой контракт с клубом.

Как передает Арменпресс, об этом пишет TheGuardian.

В 2021 году будет пять лет, как Гвардиола в английском клубе. «Я пока не знаю, как будет, но я бы хотел остаться еще на год. Все зависит от того, насколько будут довольны моей работой в клубе», - сказала Гвардиола.

ПепГвардиола занял пост главного тренера ManchesterSity в 2016 году, с этим клубом он дважды становился чемпионом, обладателем кубка Англии.