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Гвардиола может остаться в Manchester Sity еще на год

Гвардиола может остаться в Manchester Sity еще на год

Главный  тренер ManchesterSityПепГвардиола может продлить свой контракт с клубом.

Как передает Арменпресс, об этом пишет TheGuardian.

В 2021 году будет пять лет, как Гвардиола в английском клубе. «Я пока не знаю, как  будет, но я бы хотел остаться еще на год. Все зависит от того, насколько будут довольны моей работой в клубе», - сказала Гвардиола.

ПепГвардиола занял пост главного тренера ManchesterSity в 2016 году, с этим клубом  он дважды становился чемпионом,  обладателем кубка Англии.




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БелТА


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