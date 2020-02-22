Во втором туре Aeroflot Open 2020 победил только Айк Мартиросян

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают свои выступления в турнире AeroflotOpen 2020 в Москве.

Как передает Арменпресс, в подгруппе А неожиданное поражениепотерпели Шант Саркисян и Габриэл Саркисян. АйкМартиросян победил, а Мануэл Петросян закончил партию вничью.

В подгруппе B Тигран Арутюнян, Овик Айрапетян и Анна Саркисян превзошли своих соперников. Элина Даниелян проиграла, и Лилит Мкртчян поделила очко.

Аэрофлот Open 2020 завершится 27 февраля. 74 шахматиста вошли в основную группу турнира в Москве. Он проводится по швейцарскому регламенту - с 9 раундами. Призовой фонд турнира составляет 140 000 евро.