Президент Саркисян направил послание с соболезнованием президенту ФРГ Франку- Вальтеру Штайнмайеру

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагедией в Ханау.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в сообщении, в частности, говорится:

«С болью воспринял весть о трагическом инциденте в Ханау. Я выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Германии. Желаю родным и близким погибших стойкости, мужества духа, араненым - скорейшего выздоровления».