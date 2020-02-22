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Президент Саркисян направил послание с соболезнованием президенту ФРГ Франку- Вальтеру Штайнмайеру

Президент Саркисян направил послание с соболезнованием президенту ФРГ Франку- Вальтеру Штайнмайеру

Президент Армении Армен  Саркисян направил телеграмму  соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагедией в Ханау.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,  в сообщении, в  частности,  говорится:

«С болью воспринял весть о трагическом инциденте в Ханау. Я выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Германии. Желаю родным и близким погибших стойкости, мужества духа, араненым - скорейшего выздоровления».




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БелТА


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