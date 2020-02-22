Время в Ереване: 11:07:36,   22 Февраль

Никол Пашинян и Бако Саакян в Арцахе провели совместное заседание Советов безопасности

Никол Пашинян и Бако Саакян в Арцахе провели совместное заседание Советов безопасности

22 февраля в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с премьер-министром Республики Армения НиколомПашиняномпровели  совместное заседание Советов безопасности двух армянских государств.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в своем выступлении президент Саакян остановился на задачах внешней и внутренней политики, связанных, в частности, с недавними политическими процессами, армейским строительством, реализацией ряда социально-экономических проектов стратегического характера в южных районах республики.

Бако Саакян подчеркнул, что запланированные программы являются амбициозными, но вполне реалистичными, выразив уверенность в том, что совместными усилиями и при условии систематизированного и последовательного выполнения работ эти проекты будут претворены в жизнь.

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации