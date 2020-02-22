Никол Пашинян и Бако Саакян в Арцахе провели совместное заседание Советов безопасности

22 февраля в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с премьер-министром Республики Армения НиколомПашиняномпровели совместное заседание Советов безопасности двух армянских государств.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в своем выступлении президент Саакян остановился на задачах внешней и внутренней политики, связанных, в частности, с недавними политическими процессами, армейским строительством, реализацией ряда социально-экономических проектов стратегического характера в южных районах республики.

Бако Саакян подчеркнул, что запланированные программы являются амбициозными, но вполне реалистичными, выразив уверенность в том, что совместными усилиями и при условии систематизированного и последовательного выполнения работ эти проекты будут претворены в жизнь.