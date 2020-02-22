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На КПП Верхний Ларс со стороны России скопилось 656 грузовиков

На КПП Верхний Ларс со стороны России скопилось 656 грузовиков

На территории Армении 22-го февраля по положению на 09:55часов  есть закрытые труднопроходимые автодороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари личАрагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяцзакрыт для грузовых автомобилей и труднопроходим для остальных транспортных средств. Автодорога Сотк-Карвачар закрыта  для грузовых автомобилей.

В Котайкском регионе,в городах Аштарак, Талин Арагацотнского региона и в АмасииШиракской  области  туман.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из  Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых машин, закрыта - для грузовых автомобилей.

Согласно полученным данным из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ со стороны России скопилось 656 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 




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БелТА


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