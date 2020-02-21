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В резиденции президента состоялся вечер русского романса, посвященный 75-летию Великой Победы

В резиденции президента состоялся вечер русского романса, посвященный 75-летию Великой Победы

В резиденции президента вечером 21 февраля состоялся вечер русского романса, посвященный 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Армения.

75-я годовщина великой Победы - это поистине общечеловеческий юбилей. Все народы бывшего Советского Союза внесли огромный вклад в эту победу. Более 600 000 детей нашего народа приняли участие в Великой Отечественной войне. Более 300 000 из них сложили головы ради Победы.

Мероприятие было организовано в сотрудничестве между администрацией президента Армении и культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Ереване. В мероприятии приняли участие депутаты, послы России, Беларуси, Казахстана, Туркменистана, деятели культуры, представители Вооруженных сил Армении, а также российских ВС и пограничных войск, дислоцированных в Армении.




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БелТА


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