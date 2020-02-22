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«Айастани Анрапетутюн»: армяне в Кёльне

«Айастани Анрапетутюн»: армяне в Кёльне

«Армянский  след  в Германии уходят в христианскую эпоху. В 301-м и в  последующие годы армянские христианские проповедники приезжали на современные территории Германии с намерением проповедовать здесь христианскую религию. Самым известным человеком армянского происхождения в Европе и Германии является Святой Барсег или Влас из Себастии.

Исторических свидетельств того, что армяне проживают в Германии, почти нет, и неясно, когда армяне вступили в эту область. Германия одна из первых государств, установивших связь с Киликийской  Арменией.  Император Генрих VI признал Левона II царем  Киликии и присвоил ему корону. В университетских центрах Германии получили образование Комитас, католикос всех армян ГеворгСуренянц, писатели Левон Шант, АветикИсаакян.

К середине 19 века поток армянских мигрантов в Германию, в основном - из Восточной Армении, стал значительным. В 1960-х годах был большой приток армян из Турции в Германию – сюда приезжали молодые армяне из Стамбула, Анкары и других стран. В те годы в Кельне постепенно формироваласьармянская община.

Армянская община Кельна стала более активной, когда в 1991 году, когда  сформировалась Германская епархия Армянской Апостольской Церкви. Соборным храмом  является Кельнская церковь Саак - Месроп. С 2018 года предстоятелем Епархии является  Его Преосвященство епископ СеровбеИсаханян. Армянская община Кельна работает совместно с Германской епархией и, естественно, считается церковной общиной. В Германии 15 таких армянских общин.

О деятельности и задачах Епархии «АА» проинформировал предстоятель Германской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ СеровбеИсаханян.

 

Полностью статью читайте  в  сегодняшнем номере  газеты.

 




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