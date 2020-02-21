Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом в городе Ханау. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемая госпожа Меркель,

С глубокой скорбью узнал о трагедии, произошедшей в городе Ханау.

”.