Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель
20:39, 21 Февраль, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом в городе Ханау. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“Уважаемая госпожа Меркель,
С глубокой скорбью узнал о трагедии, произошедшей в городе Ханау.От имени армянского народа и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Германии. Родственникам и близким погибших желаю терпения и мужества духа, а раненым - скорейшего выздоровления”.