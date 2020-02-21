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Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель

Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом в городе Ханау. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Уважаемая госпожа Меркель,

С глубокой скорбью узнал о трагедии, произошедшей в городе Ханау.

От имени армянского народа и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Германии. Родственникам и близким погибших желаю терпения и мужества духа, а раненым - скорейшего выздоровления”.


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БелТА


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