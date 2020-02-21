СНБ внесла ходатайство о продлении ареста Гагика Хачатряна на два месяца

Служба национальной безопасности обратилась в суд с ходатайством о продлении срока ареста бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна еще на два месяца. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.

Гагик Хачатрян находится в заключении около шести месяцев. Он не принимает предъявляемое обвинение.

Хачатряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и п.1 ч.3 ст. 179 (растрата в особо крупных размерах).