СНБ внесла ходатайство о продлении ареста Гагика Хачатряна на два месяца
20:38, 21 Февраль, 2020
Служба национальной безопасности обратилась в суд с ходатайством о продлении срока ареста бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна еще на два месяца. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.
Гагик Хачатрян находится в заключении около шести месяцев. Он не принимает предъявляемое обвинение.
Хачатряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и п.1 ч.3 ст. 179 (растрата в особо крупных размерах).