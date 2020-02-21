Проект Постановления о признании Геноцида армян находится в Верховной Раде

Проект Постановления о признании Геноцида армянского народа № 2376 в Верховной Раде Украины. Как передает Арменпресс, об этом говорится на AnalitikaՍa.net.

“СМИ одной южной страны приметив изменение статуса одного из проектов по Геноциду армян поспешили объявить о победе, мол — отказались обсуждать законопроект о Геноциде армян. Не спеша, но разочаруем торжествующих, Проект Постановления о признании геноцида армянского народа (регистрационный № 2376 от 05.11.2019), автором которого является народный депутат Украины от «Слуги народа» Антон Поляков, находится в том же статусе, как и раньше, подан, ожидает рассмотрения в комитете.

Что же касается проекта постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армянского народа № 3070 от 14.02.2020 (автор Дарья Володина), то на сайте Верховной Рады указывается, что он отозван. Как сообщили AnalitikaUA.net компетентные источники, отозвать проект может сам автор, то есть уж никак проекту не отказано в обсуждении, как это кому-то хотелось бы констатировать.

Для особенно возбужденных детализируем, изменился статус одного из двух проектов по Геноциду армян. Второй, как и прежде, ждет часа своего рассмотрения.

В данный момент мы ожидаем реакции пресс-службы Дарьи Володиной, для более детальной информации”, - отмечается на сайте.

Как сообщалось ранее, в Парламенте Украины был зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армянского народа. Законодательная инициатива принадлежала народному депутату Украины от «Слуги народа» Дарьи Володиной (регистрационный № 3070 от 14.02.2020).

Еще ранее, депутат от «Слуги народа» Антон Поляков зарегистрировал Проект Постановления о признании геноцида армянского народа (регистрационный № 2376 от 05.11.2019). который продолжает оставаться в Парламенте Украины.