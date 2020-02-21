Британка призналась в суде в намерении устроить теракт в Соборе Святого Павла

Британка признала себя виновной в намерении устроить теракт в Соборе Святого Павла и одной из гостиниц в Лондоне. Об этом 36-летняя Сафия Амира Шейх сообщила во время слушаний, состоявшихся в пятницу в Олд-Бейли, центральном уголовном суде британской столицы.

Как говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, женщина, проживающая в городке Хейс под Лондоном, признала себя виновной в подготовке террористического акта и распространении террористических публикаций. Согласно выдвинутым против Шейх обвинениям, она наладила связи с человеком, который мог изготовить для нее взрывное устройство, а также совершила осмотр собора и отеля, название которого не приводится, с целью воплощения своих замыслов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом женщина собиралась принести клятву верности террористической организации "Исламское государство".

Как было заявлено в пятницу в суде, Шейх также распространяла террористические документы через Telegram в период между августом и октябрем 2019 года.

Судья Найджел Суини, который рассматривает дело, постановил провести психиатрическую экспертизу обвиняемой. Ее результаты должны быть известны к 3 апреля. Оглашение приговора Шейх ожидается 11 мая. Вердикта женщина будет дожидаться в заключении.