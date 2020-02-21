СНБ Армении получила данные о распространении призывов к терроризму через фейковых пользователей

Служба национальной безопасности Армении получила фактические данные о том, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года 3 пользователя под вымышленными или реальными именами на персональных страницах, открытых в социальной сети Facebook публично совершали действия, направленные на унижение национального достоинства, публикуя призывы к терроризму, что привело к реальной опасности их исполнения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Армении, оставаясь верной принципу защиты основополагающих конституционных прав граждан от внутренних и внешних угроз, рассматривая радикальные действия, сеющие нетерпимость и ненависть к нации и к ее отдельным группам, подрывающие доверие и уважение, как исключительную опасность, угрожающую национальной безопасности, и в этом плане сохраняя в зоне своего внимания при помощи мониторинга информационную сферу и публикации в прессе, независимо от их политической оппозиционной или провластной принадлежности, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках возложенных на нее законом функций, получила фактические данные о том, что 3 пользователя www.facebook.com на фиктивных или реальных страницах, открытых в социальной сети с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. публично совершали действия, направленные на унижение национального достоинства, публикуя призывы к терроризму, пропагандируя перед широкой аудиторией пользователей совершение насильственных действий по отношению к бывшим и нынешним политическим и общественным деятелям, социальным группам, что привело к реальной опасности их исполнения.

При совершении упомянутых деяний предполагаемые преступники допускали оскорбительные высказывания относительно абсолютных ценностей армянского народа - армянского языка и армии, вместе с призывами к насилию публиковали карикатуры, унижающие честь и достоинство как властей Армении, высокопоставленных чиновников Республики Арцах, так и 1-го и 2-го президентов Республики Армения.

По факту видимых преступлений в следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Армении.

Следственный орган предпринимает соответствующие меры для выяснения круга связей указанных пользователей, выявления других преступлений и нейтрализации возможных угроз”, - говорится в сообщении СНБ.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.