Посадка горящего самолета в США попала на видео

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как горит задняя часть самолета. В результате лайнер сел без шасси. По данным CBS, на борту находилось два человека, никто из них не пострадал.