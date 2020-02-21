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Посадка горящего самолета в США попала на видео

Посадка горящего самолета в США попала на видео

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как горит задняя часть самолета. В результате лайнер сел без шасси. По данным CBS, на борту находилось два человека, никто из них не пострадал.




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БелТА


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