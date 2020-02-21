Посадка горящего самолета в США попала на видео
В Сети появилось видео аварийной посадки самолета в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как горит задняя часть самолета. В результате лайнер сел без шасси. По данным CBS, на борту находилось два человека, никто из них не пострадал.
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