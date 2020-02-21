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МИД Армении готов в сотрудничестве с Ираном предпринять все шаги по предотвращению эпидемии

МИД Армении готов в сотрудничестве с Ираном предпринять все шаги по предотвращению эпидемии

Министерство иностранных дел Армении готово в случае необходимости в тесном сотрудничестве с иранскими коллегами предпринять все необходимые шаги по предотвращению эпидемии коронавируса. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

“Уже есть система, сформированная для подобных ситуаций, и, в случае необходимости, в тесном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами будут предприняты все необходимые шаги. На пограничных пропускных пунктах Армении продолжается осуществление контроля”, - сообщили в МИД Армении.

21 февраля Минздрав Ирана зафиксировал еще 13 случаев заражения и заболевания в стране. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 18, двое из которых со смертельным исходом.




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БелТА


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