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СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

Случай повторного заражения коронавирусом обнаружили в китайской провинции Сычуань. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета People's Daily.

Этого пациента выписали из больницы в начале января, пишет газета. После выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Через десять дней ему провели повторный тест для выявления вирусной нуклеиновой кислоты, и результат оказался положительным. Пациента и его семью забрали соответствующие структуры, в их доме провели дезинфекцию.

 

 




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БелТА


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