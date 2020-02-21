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Заместитель председателя Следственного комитета Армении встретился с командованием Армии обороны

Заместитель председателя Следственного комитета Армении встретился с командованием Армии обороны

20 февраля 2020 г. в Степанакерте заместитель председателя Следственного комитета Армении, начальник Главного военного следственного управления Артак Кркяшарян провел рабочую встречу с высшим командным составом Армии обороны, представителями военной контрразведки СНБ и военной полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В ходе встречи было обсуждено положение с преступностью в подразделениях Армии обороны, структура и динамика преступлений, особое внимание было уделено случаям смерти в армии в последние дни, были намечены пути предотвращения и исключения подобных случаев.

В деле предотвращения и раскрытия преступлений была отмечена важность ежедневного и эффективного сотрудничества всех структур, опираясь на доверие и конструктивные подходы.




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БелТА


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