Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Капитан Diamond Princess покинет судно последним

Капитан Diamond Princess покинет судно последним

Итальянский капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма продолжает подбадривать пассажиров, заблокированных на борту из-за вспышки коронавируса, он покинет судно только после завершения эвакуации всех людей, пишут в пятницу римские СМИ.

В сообщениях отмечается, что помимо 45-летнего Армы на борту лайнера до завершения эвакуации останутся еще шесть членов экипажа - тоже граждане Италии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Газета La Repubblica отмечает, что среди пассажиров Арма получил прозвище "отважный капитан", потому что он не теряет самообладания в сложной ситуации и всегда старается подбадривать оставшихся на борту людей.

Например, в День святого Валентина капитан разослал всем пассажирам сладости в форме сердечек и записки, в которых призывал не терять бодрость духа. Кроме того, он по громкой связи прочитал стихи, посвященные влюбленным.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогамы в Японии, до недавнего времени его пассажиры и члены экипажа находились на 15-дневном карантине из-за случаев заражения коронавирусом. Карантин закончился19 февраля, и с тех пор судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег сойдут еще 450 пассажиров.

Покинуть лайнер разрешено только тем пассажирам, у кого нет симптомов заболевания, а также, те, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess двое скончались.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации