В Ереване будут проведены Дни Тбилиси
15:44, 21 Февраль, 2020
Мэр Еревана Айк Марутян принял чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Армения Гиоргия Саганелидзе.
Как сообщает «Арменпресс», собеседники высоко оценили сотрудничество между Ереваном и Тбилиси в различных сферах, отметив, что сотрудничество между городами имеет большой потенциал для расширения и углубления отношений между странами.
Мэр Марутян и посол Саганелидзе обсудили также вопросы, касающиеся проведения этим летом Дней Тбилиси в Ереване.