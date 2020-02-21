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В Ереване будут проведены Дни Тбилиси

В Ереване будут проведены Дни Тбилиси

Мэр Еревана Айк Марутян принял чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Армения Гиоргия Саганелидзе.

Как сообщает «Арменпресс», собеседники высоко оценили сотрудничество между Ереваном и Тбилиси в различных сферах, отметив, что сотрудничество между городами имеет большой потенциал для расширения и углубления отношений между странами.

Мэр Марутян и посол Саганелидзе обсудили также вопросы, касающиеся проведения этим летом Дней Тбилиси в Ереване.




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БелТА


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