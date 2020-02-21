Премьер-министр Армении назначил и. о. директора ГНКО “Офис по реализации природоохранных программ”

Решением премьер-министра Армении Рузанна Восканян назначена исполняющей обязанности директора ГНКО “Офис по реализации природоохранных программ” Министерства окружающей среды.

Как передает «Арменпресс», это опубликовано на официальном сайте правительства Армении.

“Принимая за основу пункт 27 устава, утвержденного пунктом 1 решения правительства Республики Армения N 9-Н от 13 января 2011 года, назначить Рузанну Восканян исполняющей обязанности директора государственного учреждения “Офис по реализации природоохранных программ” Министерства окружающей среды до назначения на указанную должность участника, признанного победителем в результате проведения конкурса на должность директора государственного учреждения “Офис по реализации природоохранных программ” Министерства окружающей среды”, - отмечается в тексте решения.