Словакия является одним из важнейших партнеров Армении в Европе: краткая справка МИД

24 февраля в Армении с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Цель визита - перенести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Как сообщили «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, армяно-словацкие отношения традиционно носят партнерский характер. Словакия является одним из важнейших партнеров Армении в Европе, и Армения заинтересована в расширении и углублении сотрудничества со Словакией в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Дипломатические отношения между Арменией и Словакией были установлены 14 января 1993 г. В 2019 г. Словакия приняла решение об открытии посольства-резидента в Ереване, открытие которого состоится в дни визита министра Лайчака.

В 2019 г. в декабре в Словакии открылось почетное консульство Армении.

Словакия 4 июня 2019 г. ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, являющееся новой правовой базой отношений с Евросоюзом и странами-членами ЕС.

Словакия соблюдает позицию ЕС по нагорно-карабахскому конфликту - урегулирование конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Внешнеторговый оборот между Арменией и Словакией в 2019 г. составлял 8,873. 3 тысячи долларов США. Экспорт товаров из Армении в Словакию составил 398,8 тыс. долларов США, импорт - 8474,5 тыс. долларов США.

Общее число посещений Армении из Словакии в сфере туризма в 2019 г. – 1684.

В парламентах двух стран действуют группы дружбы, в НС Армении руководителем группы дружбы является Амазасп Даниелян из блока “Мой шаг”, а в парламенте Словакии - Душан Титтель.

В рамках сотрудничества между органами самоуправления двух стран установлено сотрудничество между Армавирской областью Армении и краем Трнава Словацкой Республики.

Между Ереваном и Братиславой подписано Соглашение о побратимстве.

Сотрудничество на международных площадках

Парламент Словакии принял резолюцию о признании Геноцида армян 30 ноября 2004 г. со следующим содержанием: “Национальный совет Словацкой Республики признает Геноцид армян 1915 года, в ходе которого погибли сотни тысяч армян, проживающих в Османской империи, и считает эту реальность преступлением против человечества”.

Словакия была соавтором резолюций “Предотвращение геноцида”, предложенных Арменией в 2013, 2015 году и в 2018 гг. в Женеве.

Взаимные визиты на высоком уровне

В 2002 г. делегация во главе с президентом Армении Робертом Кочаряном посетила Словакию.

В 2018 г. состоялся визит председателя НС Армении А. Баблояна в Словакию.

В 2011, 2013, 2015, 2016 гг. были визиты министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Словакию.

В 2016 г. состоялся визит председателя Национального совета Словакии Андрея Данко в Армению.

В 2000, 2008, 2010, 2013, 2019 гг. были визиты главы МИД Словакии в Армению.

В рамках Давосского экономического форума в январе 2019 г. состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак встречались в сентябре 2018 г. на Генеральной Ассамблее ООН, в декабре 2018 г. в Милане на заседании Совета министров ОБСЕ, в феврале 2019 г. в Мюнхене в Совете безопасности, в декабре 2019 г. в Братиславе в рамках Министерского совета ОБСЕ.

21 ноября 2018 г. в Ереване состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Словакии.