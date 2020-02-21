В Иране зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав Ирана зафиксировал ещё 13 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 18, из которых два - с детальным исходом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По итогам проведенной проверки на сегодняшний день, по-видимому, 13 новых случаев заражения", - говорится в заявлении Джаханпура.