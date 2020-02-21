Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Турция за последние недели перебросила в Идлибскую зону деэскалации в Сирии много боевой техники и боеприпасов, сообщили российские военные.

Все основные транспортные артерии на севере провинции Идлиб последние несколько недель функционируют в обычном режиме. Это и позволило Турции перебросить со своей территорию в зону деэскалации многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами, сказал в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.