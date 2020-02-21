Чемпионы для молодежи должны стать образцами подражания: Пашинян

Развитие спорта для Армении имеет стратегическое значение. Как сообщает «Арменпресс», об этом на церемонии награждения 10 лучших спортсменов года в президентской резиденции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что в этом направлении дан старт практическим шагам.

“Мы сейчас разрабатываем стратегию развития Армении до 2050 года. Наша государственная цель - до 2050 года иметь как минимум 25 золотых олимпийских медалей. Многим эта планка покажется слишком высокой, но это нас не разочаровывает, а наоборот воодушевляет, потому что для того, чтобы стать чемпионом, есть очень важное предусловие - быть настроенным делать не то, что возможно, а то, что невозможно”, - сказал Никол Пашинян. В этом плане премьер-министр Армении развитие большого спорта считает важным фактором. Он подчеркнул, что нужно суметь поднять веру каждого гражданина Армении и Арцаха в свои силы.

“У нас есть политическое решение, чтобы крепко стоять рядом со спортом, спортсменами, сделать все возможное для развития спорта в Армении. Роль спорта важна и в плане ценностных изменений поколений. К сожалению, влияние криминальной культуры на молодежь велико, роль наших чемпионов вижу в том, чтобы они стали образцами подражания для молодежи, внушили им веру в собственные силы, показали, к каким высотам может привести трудолюбие, пособность быть в команде”, - сказал Никол Пашинян.

В этом контексте премьер-министр РА счел важным развитие спортивных инфраструктур, наличие хороших спортивных школ, спортивного инвентаря, поощрение хороших тренеров. Он отметил, что правительство закупило много спортивного инвентаря для спортивных школ.

“Мы ожидаем, что спортивное сообщество и правительство Армении станут союзниками, партнерами в вопросе реализации стратегического видения развития Армении. Правительство сделает все от него зависящее, чтобы Вы почувствовали поддержку государства. Выражаю благодарность за Вашу преданность и достижения”, - заключил Никол Пашинян.