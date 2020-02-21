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СМИ: число выздоровевших за день в Ухане впервые превысило число зараженных за сутки

СМИ: число выздоровевших за день в Ухане впервые превысило число зараженных за сутки

Число излечившихся после заражения новым коронавирусом в китайском Ухане впервые за день превысило число инфицированных, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна.

Он также отметил, что в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, в течение четверга из больниц по всей стране были выписаны более 2 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. 




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БелТА


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