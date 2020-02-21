Ходатайство об освобождении Армена Тавадяна под личное поручительство отклонено

Прокуратура отклонила ходатайство об освобождении владельца “5-го канала” Армена Тавадяна под личное поручительство.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

“Ходатайство было отклонено по той причине, что на данном этапе следствия какая-либо другая мера пресечения, в том числе и личная гарантия, не в состоянии предотвратить неправомерное поведение обвиняемого и нейтрализовать основания, зафиксированные решением суда об избрании в отношении Тавадяна ареста в качестве меры пресечения. Нет оснований и необходимости замены избранной меры пресечения под личное поручительство отсутствуют”, - отметила Хачатрян.

За Тавадяна гарантировали бывший омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, бывший министр юстиции Арпине Ованнисян, исполнительный директор “5-го канала” Арутюн Арутюнян, бывший председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам Элинар Варданян, политический аналитик Арцрун Пепанян и другие.

Армен Тавадян был задержан 24 декабря 2019 года, затем арестован на два месяца.

Армен Тавадян обвиняется по признакам п. 1 ч. 4 ст. 340 УК РА (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или неверного перевода).