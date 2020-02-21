Российская делегация примет участие в министериале СЕ, но без Лаврова - Карасин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров скорее всего не будет участвовать в министериале Совета Европы, который состоится в мае в Тбилиси, заявил член Совета Федерации РФ Григорий Карасин в эксклюзивном интервью телеканалу "Имеди".

По его словам, ни у кого в России не возникало сомнений по поводу участия в министериале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"У России нет повода сомневаться участвовать или нет в министериале. А вот каким будет уровень делегации, это уже другой вопрос. Возможно будет заместитель министра иностранных дел или посол России в Совете Европы. Кто поедет на министериал - вопрос широкого обсуждения. Называют министра и других лиц. Подождем, посмотрим, что будет. Я не могу принять решение за Сергея Лаврова, но думаю, что уровень представительства России будет другим", – заявил Карасин.

На это заявление Карасина заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия сказал, что Грузия, как председатель Совета Европы, будет действовать в рамках устава этой организации при проведении министериала.