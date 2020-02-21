Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг

Ученые обнаружили в Брунее новый вид улиток и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Biodiversity Data Journal.

Ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид. Этот вид является очень чувствительным к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. По причине того, что этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата, его решили назвать в честь экоактивистки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали", - заявил Джонатан Лим, первым обнаруживший представителя нового вида. Его слова приводит издание EurekAlert.