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Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающей рубашке

Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающей рубашке

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara сезона осень-зима 2020. Видео с шоу появились в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

23-летняя Хадид вышла к публике на Неделе высокой моды в Милане в просвечивающей грудь черной рубашке из органзы с карманами и объемными рукавами. Помимо этого, на модели были прямые бархатные брюки с завышенной талией, перевязанные шнурком на поясе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Образ манекенщицы также дополнен черными перчатками и массивным браслетом с якорным плетением.

 

 




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БелТА


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