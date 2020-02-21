Создана комиссия по организации похорон Ерванда Манаряна

Решением премьер-министра Армении создана комиссия по организации похорон народного артиста Армении Ерванда Манаряна. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

Председатель комиссии - министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. В составе комиссии - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян, глава Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Овнан Акопян, сын Ерванда Манаряна Крист Манарян и другие.

Ерванд Манарян родился в 1924 году в Араке. Учился в местной школе “Айказян”, затем в американских и персидских колледжах Тегерана. В 1946 году эмигрировал в Армению, учился в ереванском художественно-театральном институте, режиссерский факультет которого он окончил в 1952 году. В качестве актера и режиссера служил в Ереванском театре музыкальной комедии им. А. Пароняна и в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна. Ерванд Манарян снял ряд документальных и художественных фильмов, таких как “Армянская миниатюра, “Микаел Налбандян”, “Киоск на платформе”, “Свет”, “Рождение лекарств”, “Вновь наступило лето” и др.

Им написаны сценарии для фильмов “Тжвжик”, “Хозяин и слуга”, “Белые берега” и других. В прессе публиковались его рассказы и статьи. Манарян снялся в ряде известных фильмов, таких как “Невеста с севера”, “Хаос”, “Сват Моргана” и др.

В 2003 году Ерванду Манаряну было присвоено звание заслуженного артиста Республики Армения, а в 2005 году ему была вручена премия “Артавазд”. В 2018 году Ерванду Манаряну присвоено звание народного артиста Республики Армения.