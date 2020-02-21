Первый олимпийский чемпион независимой Армении Армен Назарян удостоен государственной награды

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о награждении чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр по греко-римской борьбе Армена Назаряна медалью “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за большие заслуги в области физической культуры и спорта чемпион Европы, мира и Олимпийских игр по греко-римской борьбе Армен Людвигович Назарян награждается медалью “За заслуги перед Отечеством” 1-ой степени”, - говорится в указе президента Армении

Армен Назарян стал чемпионом Олимпийских игр 1996 года в Атланте, представив Армению, а затем, изменив гражданство, в 2000 году завоевал золотую медаль в составе сборной Болгарии. Назарян - главный тренер сборной Болгарии с 2012 года.