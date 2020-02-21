Давид Тоноян потребовал от ВП повысить качество оперативно-розыскных работ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 21 февраля провел совещание в военной полиции, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся случаев со смертельным исходом в армии, их предотвращения, оперативной ситуации, работы военной полиции. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

В начале встречи Давид Тоноян попрощался с бывшим начальником Военной полиции, генерал-майором Артуром Багдасаряном, после чего принял несколько кадровых решений.

Министр обороны Армении Давид Тоноян поручил заместителю начальника ВП по оперативной линии, полковнику Александру Тельманяну временно исполнять обязанности начальника ВП.

Министр обороны Давид Тоноян дал строгие указания персоналу ВП и полковнику Александру Агаджаняну. Министр особенно подчеркнул важность укрепления дисциплины и потребовал повышения качества оперативно-розыскных работ.