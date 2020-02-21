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Власти Китая выявили более 500 инфицированных коронавирусом в тюрьмах страны

Власти Китая выявили более 500 инфицированных коронавирусом в тюрьмах страны

Китайские медики диагностировали заражение коронавирусом по меньшей мере у 505 заключенных в пяти тюрьмах в трех регионах Китая. Как заявил в пятницу глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин, речь идет о пенитенциарных учреждениях в провинциях Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян.

"К настоящему времени в этих пяти тюрьмах нет тяжело больных. Это 230 заключенных в женской тюрьме в провинции Хубэй в Ухане, еще 41 случай подтвержден в тюрьме в Ханьцзине ", - указал он, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В провинции Шаньдун в тюрьме в округе Жэньчэн подтверждены 200 случаев и одно предполагаемое инфицирование. В тюрьме Шилифэн в провинции Чжэцзян подтверждены 34 случая", - сказал Хэ Пин. "Летальных исходов среди заключенных не зафиксировано", - подчеркнул он.

 

 




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БелТА


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