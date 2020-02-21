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В Сети опубликовали первый трейлер мелодрамы "Любовь на троих"

В Сети опубликовали первый трейлер мелодрамы "Любовь на троих"

На YouTube опубликовали первый трейлер мелодрамы Дрейка Доремуса "Любовь на троих".

Художница Дафна (Шейлин Вудли) переживает непростой период в личной жизни. Она рассталась с бойфрендом. Не успев как следует пережить разрыв, героиня оказывается втянутой в любовный треугольник. Теперь ее связывают отношения с писателем Джеком и "плохим парнем" Фрэнком, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с Шейлин Вудли в картине снялись Себастиан Стэн ("Тоня против всех", "Первый мститель") и звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан.

Премьера мелодрамы состоялась в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто.

 

 




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БелТА


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