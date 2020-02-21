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В Китае ускорили испытания пяти новых препаратов против коронавируса

В Китае ускорили испытания пяти новых препаратов против коронавируса

Власти Китая ускорили клинические испытания пяти новых препаратов против заболеваний, вызываемых новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на замглавы государственного управления по контролю лекарственных средств Китая Чэнь Шифэя.

По его словам, местные ученые в целом завершили научное исследование этих препаратов на предмет эффективности. Отмечается, что китайские власти также в ускоренном режиме рассматривают возможность выдачи разрешения на их продажу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация о наименовании лекарственных средств в настоящий момент не приводится.

Ранее заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в стране начнутся не ранее конца апреля текущего года.

 

 




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БелТА


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