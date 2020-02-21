ИОЗТ подвел итоги работы, проделанной в 2019 году

Инспекционный орган по здравоохранению и труду, в рамках своего устава, утвержденного решением премьер-министра Армении 755-Л от 11 июня 2018 г., в 2019г. осуществил следующие работы.

Как сообщает «Арменпресс», на основании полученных заявлений-жалоб и по собственной инициативе было возбуждено 1674 административных производств (в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом), в результате которых было назначено около 500 штрафов. В целом по ним установлен штраф в размере 247 млн драмов, из которых в бюджет поступило более 28 млн драмов. За нарушения, выявленные в результате административных производств, хозяйствующим субъектам даны предписания по их устранению.

Наибольшее число жалоб-заявлений касалось сферы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности - 161. В этом плане инспекционный орган в установленном законом порядке возбудил 1069 административных производств. В сфере оборота лекарств и фармацевтической деятельности было получено 24 заявления (жалобы), возбуждено 271 административное производство. Жалоб на медицинское обслуживание - 36, возбуждено 309 административных производств. Было получено 42 заявления-жалобы, касающиеся сферы охраны здоровья и обеспечения безопасности работников, в установленном законом порядке возбуждено 25 административных производств.

Были рассмотрены наиболее частые нарушения законов хозяйствующими субъектами, их причины и распространенность. В соответствии с этим, нарушения в основном обусловлены незнанием требований законодательства и недостаточной информированностью.

В сфере оборота лекарств и фармацевтики чаще всего нарушаются требования законов, связанных с государственной регистрацией, импортом и экспортом лекарств. В сфере медицинского обслуживания часто нарушается порядок заполнения и ведения медицинских документов. Нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения преимущественно связаны с шумом на рабочих местах, в зданиях и застройках, соблюдением санитарных норм в жилых помещениях, медицинскими отходами, дезинфекцией и стерилизацией изделий медицинского назначения, качеством воды. Нарушения санитарных норм были зафиксированы также и в дошкольных учреждениях. Хозяйствующие субъекты в сфере охраны здоровья и обеспечения безопасности работников чаще всего нарушают нормы предоставления и применения работниками средств коллективной и индивидуальной защиты, непринятия работодателем внутренних правовых актов об обеспечении безопасности работников и охране здоровья.

Запущен новый сайт Инспекционного органа: www.hlib.am, предлагается новая услуга - горячая линия по телефону 8107. В 2019 году по прежней горячей линии в ИОЗТ поступил 351 звонок. В подавляющем случае вопросы относились к различным проблемам трудового права и санитарно-гигиенической сферы. Активность звонков резко возросла в июле (62 звонка), в связи с увеличением шума в общественных объектах летом, качеством питания, вероятным увеличением инфекций и проблемами с мусором. Статистика звонков свидетельствует о том, что есть тенденции роста, в частности, вопросов, касающихся трудовых отношений.

Было осуществлено 1673 работ по информированию и профилактике во всех сферах контроля за обращением лекарств, медицинского обслуживания, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, охраны здоровья и обеспечения безопасности работников. В частности, было направлено 396 писем, 101 из которых - школьным учреждениям относительно теплового режима, 17 - организациям, осуществляющим медицинскую помощь и обслуживание, относительно мероприятий по предотвращению острых респираторных инфекций и гриппа, 196 - школьным и дошкольным учреждениям, относительно осуществляемых противоэпидемических мероприятий, 22 - руководителям общин, относительно отклонений, зафиксированных лабораторными исследованиями питьевой воды, и т.д.

Пограничные медико-санитарные контрольные пункты ИОЗТ постоянно следили за наличием подозрительных симптомов у въезжающих в страну, проводя автоматическую термометрию и визуальный осмотр. За это время был осуществлен контроль над около 2,7 млн пассажиров. Симптомы инфекционных заболеваний (лихорадка, сыпь) наблюдались у 383 человек, о чем было сообщено территориальным амбулаторно-поликлиническим службам с целью уточнения диагноза и дальнейшего контроля. Усилен контроль за ранним выявлением подозрительных случаев с клиническими признаками кори. Был осуществлен контроль за перевозкой останков 247 человек, изучены документы и условия перевозки.

Правительству, государственным органам, разрабатывающим политику соответствующих сфер, было представлено 32 предложения.

В 2019 году была утверждена и опубликована ежегодная программа проверок 2020 года - первая, по которой в этом году будут проведены проверки 191 хозяйствующего субъекта.