Стартует программа “Спортивное поколение”

Армянский фонд стабильного развития в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении и при софинансировании Фонда УЕФА “Для детей” осуществляет программу “Спортивное поколение”, целью которой является стимулирование спортивной культуры среди армянской молодежи. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

В рамках программы планируется 15 общеобразовательных школ, которые будут отобраны на конкурсной основе, обеспечить спортивным инвентарем стоимостью в 1 млн драмов. В конкурсе могут принять участие все общеобразовательные школы, действующие в Ереване и областях республики. Для участия необходимо подготовить короткий видеоролик о школе, школьной жизни, спортивных достижениях учеников, вовлеченности учеников в сохранение окружающей среды и общины, важности спорта в школе (не превышающий 10 минут) и до 10 марта 2020 года отправить его на сайт [email protected]. Условия и процедура конкурса прилагаются.