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Китайский академик назвал редкими осложнения при коронавирусной пневмонии

Китайский академик назвал редкими осложнения при коронавирусной пневмонии

Пневмония, вызываемая новым коронавирусом Covid-19, как правило, не вызывает осложнений после выздоровления, заявил журналистам член Академии наук КНР Ван Фушэн на пресс-коференции в Пекине.

По его словам, клинические симптомы заболевания исчезают в течение недели, а доля пациентов с легкой и средней формой заболевания превышает 80%. Ученый отметил, что при правильном режиме - хорошем отдыхе, питании, своевременном приеме медикаментов - иммунитет человека способен сам победить инфекцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Заболевание в большинстве случаев проходит без последствий, поэтому для паники нет оснований", - подчеркнул академик.

Ранее Госкомитет КНР по делам здравоохранения уже сообщал, что прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный. Молодые люди и дети переносят болезнь легко. Наибольшую опасность Covid-19 представляет для пожилых людей.

 

 




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БелТА


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