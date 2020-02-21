СМИ: еще один врач больницы в Ухане умер после заражения коронавирусом

29-летний врач Пэн Иньхуа из города Ухань умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское управление здравоохранения.

По его данным, Пэн Иньхуа оказывал неотложную помощь пациентам, страдающим респираторными заболеваниями. 25 января он был госпитализирован из-за инфицирования коронавирусом. Несмотря на усилия медперсонала, Пэн Иньхуа ушел из жизни 20 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

18 февраля сообщалось о смерти главного врача больницы "Учан" в Ухане.