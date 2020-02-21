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В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В условиях угрозы распространения коронавируса в Москве создается новое производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как говорится на его сайте, производство откроется в технополисе "Москва", будет создан дополнительный неснижаемый запас средств защиты,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам мэра, сейчас в Москве выдано порядка 2,5 тыс. постановлений об изоляции граждан на 14 дней.

 Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил Собянин..

 




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БелТА


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