В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В условиях угрозы распространения коронавируса в Москве создается новое производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как говорится на его сайте, производство откроется в технополисе "Москва", будет создан дополнительный неснижаемый запас средств защиты,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам мэра, сейчас в Москве выдано порядка 2,5 тыс. постановлений об изоляции граждан на 14 дней.

Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил Собянин..