Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан, родившихся с ней в один день

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-й день рождения всех граждан страны, которые родились с ней в один день, сообщает швейцарская редакция издания The Local.

Потенциальным участникам торжества нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию своего паспорта.

14 мая президенту Швейцарии исполнится 60 лет. Как отмечает The Local, в 1960 году в стране родились 94372 ребенка, следовательно, в среднем в день на свет появилялись около 260 швейцарцев - примерно столько имеет право попасть на юбилей президента, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пока Соммаруга не разглашает детали праздника. Известно лишь, что торжество пройдет недалеко от Берна.

Симонетта Соммаруга вступила в должность президента Швейцарской Конфедерации 1 января 2020 года.