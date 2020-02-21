Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан, родившихся с ней в один день

Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан, родившихся с ней в один день

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-й день рождения всех граждан страны, которые родились с ней в один день, сообщает швейцарская редакция издания The Local.

Потенциальным участникам торжества нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию своего паспорта.

14 мая президенту Швейцарии исполнится 60 лет. Как отмечает The Local, в 1960 году в стране родились 94372 ребенка, следовательно, в среднем в день на свет появилялись около 260 швейцарцев - примерно столько имеет право попасть на юбилей президента, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пока Соммаруга не разглашает детали праздника. Известно лишь, что торжество пройдет недалеко от Берна.

Симонетта Соммаруга вступила в должность президента Швейцарской Конфедерации 1 января 2020 года.

 

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации