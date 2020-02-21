Число заразившихся Covid-19 вне материкового Китая превысило 1,25 тыс. человек

По состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире за пределами материковой части Китая число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 1251, за сутки выявлено 102 новых случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составило 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 - пассажиры и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Утром в пятницу Южная Корея сообщила о 52 новых случаях заражения Covid-19, общее число больных в стране достигло 156 человек.

В Сингапуре насчитывается 85 больных, в Гонконге - 69, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Австралии -17, Германии и Вьетнаме - по 16, США - по 15, во Франции - 12, в Макао - десять, менее десяти случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.