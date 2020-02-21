Арам Восканян возглавил казахский “Атырау”

Старший тренер ереванского футбольного клуба “Алашкерт” Арам Восканян возглавил казахстанский “Атырау”.

Как передает «Арменпресс», Восканян уже был представлен футболистам клуба, которые сейчас проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.