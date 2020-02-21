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Арам Восканян возглавил казахский “Атырау”

Арам Восканян возглавил казахский “Атырау”

Старший тренер ереванского футбольного клуба “Алашкерт” Арам Восканян возглавил казахстанский “Атырау”.

Как передает «Арменпресс», Восканян уже был представлен футболистам клуба, которые сейчас  проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.




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БелТА


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