Арам Восканян возглавил казахский “Атырау”
Старший тренер ереванского футбольного клуба “Алашкерт” Арам Восканян возглавил казахстанский “Атырау”.
Как передает «Арменпресс», Восканян уже был представлен футболистам клуба, которые сейчас проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.
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