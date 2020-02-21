Истинное лицо Турции в отношениях с Россией

Российская база в Хмеймим за последнее время все чаще подвергается атакам боевиков, в том числе и с применением беспилотников. По неподтвержденным данным атаки на базу происходят под непосредственным участием турецкой стороны.

В связи с осложнением ситуации в Сирии, в Москве 17-18 февраля прошли закрытые российско-турецкие переговоры, которые, по словам зарубежных аналитиков, вряд ли приведут к чему-то постоянному. Результат переговоров "не удовлетворил" Турцию, так как стороны не смогли договориться о границах зоны деэскалации конфликта. Турецкая делегация сообщила, что проведены необходимые военные приготовления и Турция наме­рена отодвинуть сирийскую армию к прежним границам. Кроме того, Турция предпримет необходимые шаги, если сирийские правительственные силы не отойдут к границе, установленной соглашением о деэскалации. На переговорах Россия - союзник Сирии была также "четко" проинформирована о позиции Турции в регионе.

Ранее правительственные силы полностью взяли под контроль стратегическую магистраль Дамаск-Алеппо. Операция проходила с декабря при поддержке российской авиации и продолжается, несмотря на возражения Турции, которая ведет войну, надеясь на тотальную аннексию территории Сирии, благо у Турции в этом деле большой опыт (последний относительно недавний пример - оккупация Кипра).

Получив от России комплексы ПВО С-400 в полной комплектации, включая ракеты, Турция показала свое истинное лицо. Не секрет, что главной стратегией Эрдогана является пантюркизм и неосманизм - создание новой Османской империи. Отсюда и вторжение в Сирию, и посылка войск в Ливию, и выпады в адрес Крыма, и попытки укрепить влияние на Кавказе и в Средней Азии через исламизацию. Турки во все времена отличались коварством и готовностью нанести удар в спину России ради своих интересов и использовать отношения с Россией в угоду себе. Думаем, за примерами далеко ходить не нужно. Достаточно напомнить об инциденте со сбитым российским самолетом Су-24 и подлом убийстве выстрелом в спину российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Поэтому все попытки создания российско-турецкого альянса будут иметь формальный характер и заранее обречены на провал.

Пора мировому сообществу признать, что Турция является агрессором и представляет опасность для соседних стран и всего ближневосточного региона, а также раз и навсегда принять действенные меры по ее усмирению.