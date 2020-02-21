Полиция Гавара обнаружила человека, разыскиваемого правоохранительными органами РФ

В результате оперативно-розыскных мероприятий и разъяснительной работы, предпринятых сотрудниками Гаварского отдела полиции, 20 февраля в 14:30 в отделение явился 33-летний Антон Д.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции Армении, 33-летний мужчина с 23 мая 2019 года разыскивался управлением по исполнению уголовных наказаний Тюменской области МВД РФ по обвинению по статье 264.1 УК РФ (ДТП). О его обнаружении было сообщено организации, объявившей розыск.