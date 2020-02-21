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Председателю СК Арцаха присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса

Председателю СК Арцаха присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса

21 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о присвоении председателю Следственного комитета Игорю Григоряну классного чина государственного советника юстиции третьего класса.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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БелТА


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