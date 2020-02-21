Председателю СК Арцаха присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса

21 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о присвоении председателю Следственного комитета Игорю Григоряну классного чина государственного советника юстиции третьего класса.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.